Guardia di Finanza. Concorso per il reclutamento di 12 tenenti Domande entro le ore 12 del 2 marzo 2024

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza. I posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:

n. 2 (due) per amministrazione;

n. 2 (due) per telematica;

n. 2 (due) per infrastrutture;

n. 1 (uno) per motorizzazione-settore terrestre;

n. 1 (uno) per motorizzazione-settore navale;

n. 2 (due) per sanità;

n. 2 (due) per veterinaria.

È possibile concorrere per una sola specialità e, ove previsto, per un solo settore, di cui al comma 1. Lo svolgimento del concorso comprende: una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale; una prova scritta di cultura tecnico-professionale; la valutazione dei titoli di merito; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; una prova orale; una prova facoltativa di una lingua straniera.

Il Corpo della Guardia di Finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2024, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992), e alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. “triennali” o di “I livello”), in discipline attinenti alla specialità per la quale si concorre.

I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l’esclusione dal concorso.

Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, i candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva alla procedura di selezione. Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di formazione. Qualora, anche successivamente all’inizio del corso dovesse essere rilevata l’assenza di taluno dei previsti requisiti alle date indicate nei commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso con conseguente cessazione dalla frequenza del corso di formazione e proscioglimento dal Corpo, qualora proveniente dai civili, o perdita del nuovo grado nel caso di cui al comma 1, lettera c).

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 2 marzo 2024, deve essere compilata esclusivamente in via telematica mediante la procedura guidata disponibile sul portale concorsi on line all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” - dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio - seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

I concorrenti, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono munirsi di uno degli strumenti di autenticazione quali il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o, altresì, il Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta d’identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza (“ID istanza”) rinvenibile attraverso la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QRcode disponibile sull’APP Mobile “GdF Concorsi” e sull’istanza.

In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2 del bando, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul portale di cui al comma 1.

Ulteriori informazioni sul concorso e i relativi esiti potranno essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi” disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.