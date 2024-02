Pattinodromo: taglio del nastro il 7 marzo, per Piazza Pacca il 20 In dirittura d'arrivo i due interventi Pics a Benevento

Sono in dirittura d'arrivo gli ultimi progetti realizzati a Benevento grazie ai Programmi Integrati Città Sostenibile – Pics a Benevento.

Solo pochi giorni saranno ancora necessari per restituire alla città il pattinodromo di via Mustilli e l'info point di Piazza Pacca.

Per la struttura sportiva che ospiterà anche eventi e competizioni di livello agonistico del Coni il taglio del nastro dovrebbe essere fissato al 7 marzo.

L'info point turistico di Piazza Pacca, invece potrebbe essere pronto per l'inaugurazione il 20 marzo. Come già annunciato da Palazzo Mosti, infatti, il centralissimo slargo venerdì primo marzo rimarrà chiuso al traffico per i lavori di ripristino del manto stradale.