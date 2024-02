Domeniche al Museo: al Teatro Romano si raccontano le storie della città Appuntamento il 3 marzo alle 11, seguirà visita guidata

Domenica 3 marzo alle ore 11, presso il Teatro Romano di Benevento, in occasione delle “Domeniche al Museo”, si svolgerà un incontro di divulgazione storica dal titolo “Storie di una Città”, che costituisce il secondo di una lunga serie di appuntamenti dedicati all'approfondimento storico che sono realizzati in collaborazione tra la Direzione del Teatro Romano e l'Associazione Benevento Longobarda. Dopo il successo dell'evento di rievocazione di domenica 5 febbraio, stavolta la manifestazione consisterà in un momento di approfondimento della storia della città di Benevento. Gli spettatori potranno seguire gli interventi di storici e ricercatori locali che faranno conoscere aspetti poco noti della millenaria storia cittadina. Saranno infatti ospiti il dottor Lester Lonardo, che parlerà dei Mulini e dei Canali di Benevento tra l'Alto Medioevo e la prima Età Moderna, il dottor Vincenzo Antonio Grella che relazionerà sul rapporto tra Benevento e Saraceni nel IX secolo, il professor Alessio Fragnito che illustrerà le vicende storiche che videro la città di Benevento scontrarsi politicamente e militarmente con Carlo Magno e i suoi figli ed infine il direttore emerito Ferdinando Creta che mediante una visita guidata darà vita ad un intervento itinerante sulla storia del Teatro Romano di Benevento. Durante gli interventi saranno messe in mostra gli equipaggiamenti militari degli eserciti longobardi, franchi e saraceni, che si affrontarono ripetutamente per diversi decenni e verranno illustrare le tecniche di guerra e di guerriglia adottate dai protagonisti nel corso dell'VIII e IX secolo.

L'iniziativa rientra nelle “domeniche al Museo”, per cui ci sarà l'ingresso libero. Sarà quindi l'occasione approfondire la gloriosa storia della città di Benevento, che per secoli ha ricoperto un ruolo centrale nel panorama politico europeo e mediterraneo. La fine della manifestazione è prevista per le ore 13.

Questo il programma degli interventi:

LESTER LONARDO: “Mulini e canali a Benevento fra l'Alto Medioevo e la prima Età Moderna”

VINCENZO ANTONIO GRELLA: “Benevento e i Saraceni: il grande gioco”

ALESSIO FRAGNITO “Benevento contro Carlo Magno”

FERDINANDO CRETA “Il Teatro Romano di Benevento” (visita guidata).