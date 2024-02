Celebrazioni di San Giovanni Di Dio fondatore Fatebenefratelli Venerdì 8 Marzo 2023, alle ore 10.30 con la celebrazione dell'arcivescovo Accrocca

Venerdì 8 Marzo 2023, alle ore 10.30, sarà celebrata la Festa di San Giovanni di Dio, fondatore dell’Ordine Ospedaliero, co-patrono di Benevento e protettore degli ospedali, dei malati e degli operatori sanitari.

La solenne concelebrazione, presieduta da S.E. Mons. Felice Accrocca – Arcivescovo di Benevento, si terrà nella Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli.

Nel corso della cerimonia religiosa verrà rinnovato il dono dei “Ceri al Santo” da parte del Sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella, a testimonianza del consolidato legame tra i Fatebenefratelli e la Città di Benevento. Alla Santa Messa seguirà la processione verso la Cappella dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli.

Alle ore 19.00, infine, Vespri ed Adorazione Eucaristica con benedizione.

La solennità di San Giovanni di Dio inizierà mercoledì 28 febbraio e terminerà giovedì 7 marzo. Alle ore 6.30 Santa Messa, Lodi e Novena in preparazione per la Solennità di San Giovanni di Dio nella Cappella dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli dove venerdì 1 marzo il programma proseguirà con la“Devozione al Sacro Cuore di Gesù” (Santa Messa con Lodi, Inno Sacro di Gesù, Novena). Alle ore 19.00 Via Crucis e Vespri.

Lunedì 4 marzo alle ore 17.00 “Benedizione della nuova Statua di San Giovanni di Dio” presso la Cappella dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù. Ore 17.30 Santissimo Rosario, ore 18.00 Santa Messa celebrata da Mons. Pompilio Cristino.

Da martedì 5 a giovedì 7 marzo – Triduo in onore di San Giovanni di Dio. Ore 17.30 Santissimo Rosario. Ore 18.00 Santa Messa nella Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli celebrata dai Sacerdoti Mons. Mario Iadanza, Padre Marciano Forte Raso, Don Giuseppe Nuzzi.

Giovedì 7 Marzo alle ore 9.00 distribuzione beni di prima necessità a persone e famiglie in condizioni di indigenza.