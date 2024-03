Ponte San Nicola caos: "Nessuno rispetta semaforo: così ci facciamo male" Un lettore: "Furbi che passano col rosso, auto che sorpassano anche a lato"

Caos sul Ponte San Nicola a Benevento con il senso unico alternato per i lavori che si stanno effettuando sulla struttura. Lavori necessari per garantire la massima sicurezza dell’infrastruttura, anche a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica istituita dal Sindaco subito dopo i drammatici fatti avvenuti a Genova nell’agosto 2018.

Struttura strategica in particolare per i residenti del quartiere Capodimonte e per chi deve recarsi in quella zona, che segnala come il semaforo, tra furbi e indisciplinati crei non pochi problemi alla circolazione, filmando la situazione.

Un lettore di Ottopagine.it infatti scrive: “Situazione ponte san Nicola completamente fuori controllo. Ogni giorno è così, furbi che passano con il rosso, auto che ti sorpassano se sei fermo al semaforo rosso e a lato pure... Onestamente così non si può continuare a rischio di farci male con i bambini che dobbiamo accompagnare a scuola a Capodimonte”.