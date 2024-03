Mastella punta su sport e cultura per promuovere Benevento In estate punteremo gli spazi esterni e c'è attesa per il pattinodromo: l'inaugurazione con Malagò

Ancora più eventi, ancora più spettacoli a Benevento ma anche attività sportive. E' il piano del primo cittadino Clemente Mastella per la promozione della città. Il sindaco lo ha chiarito oggi, a margine dell'inaugurazione dello spettacolo per i ragazzi “La poesia è vita” in programma al Teatro Comunale.

“Dopo la riapertura del Teatro Comunale per l'estate contiamo di puntare sugli spazi esterni: dall'Hortus conclusus, al teatro romano ma anche l'Arco di Traiano, dove a breve dovrebbe terminare l'intervento in corso”.

A più breve scadenza, invece, l'inaugurazione del pattinodromo di via Mustilli con un ospite d'eccezione: il presidente del Coni Giovanni Malagò.

“Il 7 marzo sarà qui per una giornata beneventana – spiega Mastella - alle 12.30 saremo al rione ferrovia al campo di rugby: si deve a lui il riassestamento della struttura dopo l'alluvione di Benevento. Poi sarà a pranzo da me, l'ha posta come condizione – aggiunge ancora il sindaco – quindi l'inaugurazione del pattinodromo intorno alle 15.30 e poi un incontro con gli sportivi al Museo del Sannio”.

Mastella ha anche manifestato l'apertura ad ospitare il Calcio Napoli presso lo stadio Vigorito di Benevento.

Infine un accenno al “mamozio”. L'incompiuta di fronte al Duomo deve essere restituita alla città “Pensiamo ad un project financing per la struttura per la quale, in passato, sono stati commessi troppi errori. E' una vista sgradevole e dobbiamo assolutamente dirimere la vicenda per concludere il progetto”.