L'avvocato Viscusi nominato rappresentante sannita Movimento Italiano Disabili Esposito: professionista e difensore della legalità in campo per promozione politiche sociali

L'avvocato penalista Massimo Viscusi nuovo riferimento rappresentante del M.I.D. a Benevento. Il M.I.D. Campania ha dato il benvenuto nella squadra di coordinamento guidata dal Coordinatore Regionale Giovanni Esposito a Massimo Viscusi, quale nuovo riferimento rappresentante prossimo a nomina da parte della nostra presidenza nazionale di coordinatore provinciale per la provincia di Benevento. “Soddisfatti di avere in squadra un professionista – ha rimarcato Esposito - e allo stesso tempo difensore della legalità, formuliamo all'avvocato Viscusi i migliori auguri di buon lavoro verso la più ampia promozione di una politica sociale, la quale punta fortemente alla lotta e al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, anziani e in condizioni di svantaggio economico e sociale lontana da ogni ideologia di partito conclude il M.I.D”.