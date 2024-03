Sindaco Di Santo e presidente Provincia Lombardi hanno inaugurato nuove opere Nuova rotonda stradale sulla Statale Sannitica

“Quella di oggi è una delle tante opere realizzate che rientrano nella calendarizzazione degli interventi sulla viabilità programmati dalla Provincia di Benevento per i Comuni delle aree interne del Tammaro – Titerno”.

Così il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi presenziando, insieme al sindaco Alessandro Di Santo, alla inaugurazione della nuova rotonda stradale sulla S.S. Sannitica, realizzata proprio all’ingresso del comune di Castelvenere.

“A nome della collettività – ha aggiunto il primo cittadino di Castelvenere – dico grazie al presidente Lombardi per aver consentito di portare a termine queste opere che servono non solo per la sicurezza stradale dei cittadini ma anche come bigliettino da visita per i turisti”.

Per l’occasione, il Presidente Lombardi, accompagnato dagli ingegneri della Provincia Angelo Giordano e Salvatore Minicozzi, ha presenziato anche al collaudo della nuova Strada Provinciale 81 (Curtole-Foresta) che collega la SS Sanntica (all’altezza dell’incrocio dove è stata realizzata la nuova rotonda) con la Strada Provinciale Telese - Cerreto Sannita, i cui lavori sono stati realizzati dall’impresa Rubano Costruzioni di Castelvenere.

Oltre al presidente Lombardi e al sindaco Di Santo, alla cerimonia sono intervenuti i consiglieri comunali di Castelvenere, i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune di Castelvenere e Mario Rubano, in qualità di titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori.