Pattinodromo: giovedì inaugurazione con Mastella e il presidente del Coni Malagò Alle 15 riapre la struttura di via Mustilli

Il sindaco Clemente Mastella e il presidente del Coni Giovanni Malagò inaugureranno giovedì 7 marzo alle ore 15:00 in via Mustilli il Pattinodromo che sarà intitolato alla memoria della campionessa sannita di pattinaggio Miriam Castelluzzo. Durante la cerimonia è prevista la partecipazione degli atleti dell'Asd Jolly Skate-Pattinaggio artistico, sodalizio sportivo che sarà gestore dell'impianto sportivo.

"Con i fondi del Programma integrato città sostenibile, abbiamo riqualificato - spiegano il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro - un impianto che da molti anni era abbandonato e che punta a diventare un hub degli sport rotellistici di rilievo nazionale: con l'omologa federale, in corso di acquisizione, questo impianto potrà ospitare gare ufficiali e garantire un importante ritorno anche in termini di turismo sportivo alla città. Restituiamo alla città, ai giovani, agli sportivi un luogo di pregevole valenza sociale e architettonica: il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Malagò taglierà il nastro di un polo sportivo d'eccellenza".