L’Albero di Falcone ha messo radici a Benevento All'istituto Industriale l'iniziativa “Un Albero per il Futuro” con i Carabinieri forestali

Nel giardino dell'istituto Industriale “Lucarelli” di Benevento messo a dimora l'albero di “Falcone”. Iniziativa voluta dalla dirigente dell’Istituto Maria Gabriella Fedele e che si è concretizzata ieri nell'ambito del progetto “Un Albero per il Futuro”, iniziativa estremamente simbolica connessa ai temi della legalità ambientale, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e dai Carabinieri Forestale. Il progetto, grazie alla determinante opera del Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri Forestale, in sinergia con la Fondazione “Falcone”, ha avviato lo sviluppo di attività tese alla clonazione del Ficus Macrophilla columnaris magnoleides situato all’ingresso dell’abitazione palermitana del Giudice assassinato dalla mafia nel 1992, conosciuto come “l’albero di Falcone”. Presso le strutture dell’Arma dei Carabinieri, attraverso complesse procedure di laboratorio, sono state riprodotte migliaia di piantine contraddistinte dallo stesso genoma dell’albero di Falcone, con l’intento di donarle alle scuole elementari, medie e superiori, ovvero agli enti, che ne facciano richiesta. Al momento sono state centinaia, tra cui l’Istituto Tecnico Industriale G.B. Lucarelli di Benevento, le scuole che ne hanno fatto richiesta. Il 20 novembre 2021 l’iniziativa ha avuto il suo avvio presso l’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, grazie all’interessamento della Corte d’Appello di Palermo. In un’area verde all’interno del carcere suddetto è stato simbolicamente piantato il primo esemplare, con il contestuale intervento online di numerose scuole d’Italia, nell’intento di rimettere un contributo altamente simbolico su un tema che unisce l’impegno sociale, la legalità e l’ambiente. Recentemente, superate le ovvie difficoltà connesse alla pandemia di covid 19, l’iniziativa ha preso rinnovato vigore e, come detto, nella giornata di ieri nello spazio retrostante l’ITI G.B. Lucarelli di Benevento è stato piantumato un albero avente lo stesso genoma dell’Albero di Falcone, alla presenza dellqa dirigente Maria Gabriella Fedele, di Carabinieri Forestale del Raggruppamento Biodiversità di Agerola, del maresciallo Ermanno Mazzone, comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Benevento, del tenente Michele Ranieri Petrucci, comandante Sezione Operativa della Compagnia di Benevento e, ovviamente, di numerosi studenti dell’Istituto, non prima di avere, ovviamente, brevemente ricordato i tratti umani e lavorativi di quell’eroe immortale che è stato il Giudice Falcone. La cerimonia, sobria ma pregna di profondi significati ha consentito, così, di porre nuovamente l’accento sulla necessità di preservare natura e legalità, nel ricordo di uno dei martiri della Giustizia. “Chi pianta un albero, pianta una speranza”, ebbe a dire la la poetessa Lucy Larcom (1824-1893). Ebbene, da oggi, a Benevento, con l’Albero di Falcone il seme della speranza per un futuro scevro da tutte le mafie trae la sua linfa anche dal terreno dell’ITI G.B. Lucarelli.