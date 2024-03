Pasquino oro agli Europei, Mastella: "Orgoglio per la città" Il sindaco: "Le consegneremo una targa: complimenti a lei e all'accademia Antonio Furno"

"Le prestazioni di Rossana Pasquino sulla pedana parigina sono state formidabili e le sono valse la medaglia d'oro nella spada, agli Europei di scherma paralimpica: un traguardo che è un orgoglio per tutta la città di Benevento. Complimenti a Rossana e all'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma 'Antonio Furno' per questo prestigioso risultato", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Le consegneremo quando tornerà dalla Francia una targa per tributarle il giusto riconoscimento istituzionale", conclude il Sindaco.