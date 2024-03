Gruppo LUBE inaugura a Benevento il nuovo Store Creo Kitchens L'8 marzo il taglio del nastro del nuovissimo spazio. In esposizione ci sarà anche la cucina Tablet

In Campania, il Gruppo Lube inaugura un nuovo STORE CREO KITCHENS a contrada Piano Cappelle a Benevento. Il taglio ufficiale del nastro è previso per l’ 8 Marzo alla presenza delle autorità locali, per tutta la settimana promozioni uniche saranno riservate alla clientela.

Nell nuovissimo spazio espositivo di 200 metri quadrati un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand CREO.

Tra i diversi modelli in esposizione ci sarà Tablet, la cucina moderna, funzionale, bella per stile e qualità. Design 100% Made in Italy per un modello che delinea il suo carattere e che si esprime nelle superfici e nei suoi colori assolutamente di tendenza.

Altra novità esposta il modello Smart, una cucina che va oltre il concetto di “modello”, personalizzabile secondo il proprio stile e le proprie esigenze, con ante a telaio dello stesso spessore delle ante lisce di Tablet, per avere due modelli completamente trasversali ed abbinabili tra loro.

Spazio anche a Jey Feel la cucina moderna dal carattere deciso che si apre con naturalezza al living definendo la sua anima urban chic. Per gli amanti di un genere più contemporary ma sempre dinamico e giovane in esposizione il modello Contempo e Grace. Stile romantico e funzionalità ultra moderna in perfetto equilibrio. Il tocco di classe sta nella sua forma, molto femminile e accurata.

Una squadra composta da due addetti qualificati offrirà ai clienti numerosi servizi di progettazione, rilievo misure e montaggio. Con Creo Convenienza e Qualità sono sempre più vicine, ora anche Benevento.