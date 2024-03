Prevenzione e visite gratuite al San Pio di Benevento per l'8 marzo Nella giornata dedicata ai diritti della donna una giornata a porte aperte all'ospedale

Nella Giornata Internazionale dei Diritti della donna l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio apre le porte alle donne per visite, consulenze mediche, esami strumentali ed incontri informativi. Prevenire, informare ed educare le donne alla cura della propria salute: sono obiettivi fondamentali della direzione strategica.

Sarà possibile prenotare le visite chiamando il numero 0824- 57208 il 7 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.30.

Una “full immersion” nel pianeta rosa con i fari puntati sulla salute ed il benessere della popolazione femminile.

“Info-LEI” è l’iniziativa curata dall’IPASD Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata ubicata al quarto piano del Padiglione “San Pio” . Il personale medico informerà le donne su:

- Prevenzione comportamenti a rischio per la fertilità (malattie sessualmente trasmesse, stile di vita, dieta, fumo, droghe);

- Riserva ovarica;

- Time to pregnancy.

Si potranno effettuare consulti medici ed esami strumentali gratuiti ed incontri informativi a cura delle seguenti Unità Operative Complesse:

- UOC senologia presso l’ambulatorio ubicato al primo piano del Padiglione “Rummo” dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

-UOC dermatologia presso l’ambulatorio ubicato al primo piano del Padiglione “Rummo” dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

-UOC reumatologia presso l’ambulatorio ubicato al piano terra del Padiglione “Rummo” dalle ore 9.00 alle 12.00;

-UOC diagnostica per immagini presso l’ambulatorio ubicato al primo piano del Padiglione “Rummo” dalle 13.30 alle ore 18.00

-UOC ginecologia e ostetricia presso l’ambulatorio ubicato al secondo piano del Padiglione “San Pio”dalle ore 9.00 alle 13.00.

Spazio anche ad un evento formativo - informativo con la presentazione dei corsi di accompagnamento alla nascita, a cura del personale del Dipartimento Materno Infantile, che si terranno dalle ore 8.00 alle 12.00 nell’aula dedicata alla formazione, ubicata al secondo piano del Padiglione San Pio .

Si potranno effettuare, inoltre, consulenze nutrizionali a cura del servizio di Nutrizione e Dietetica Medicine Complementari presso l’ambulatorio ubicato al piano terra del Padiglione “San Pio” dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

“La Giornata Internazionale della Donna è un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione e promozione della salute femminile. Siamo contenti di poter mettere in campo azioni concrete per coinvolgere la popolazione su tematiche delicate e importanti” afferma il Direttore Generale AORN San Pio Maria Morgante.

L’Open Day Rosa si aprirà alle ore 10.00 con la messa a dimora di una pianta di mimosa nel giardino adiacente l’ingresso principale dell’Aorn San Pio in via Pace Vecchia.

Si tratta di una iniziativa simbolica che rappresenta la sinergia e la collaborazione istituzionale per educare le giovani generazioni alla non violenza nei confronti delle donne. Sarà presente il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante. In onore delle donne il “Padiglione Santa Maria delle Grazie” dell’AORN San Pio sarà illuminato in rosa la sera dell’8 Marzo.