Imparare a fare la differenziata, l'Asia incontra i residenti delle contrade Si parte da contrada Pezzapiana, alle 17 il saluto del sindaco Clemente Mastella

Sabato 16 marzo a Pezzapiana, in piazza Basile, si terrà il primo dei cinque incontri pubblici previsti dall'Asia e dall'amministrazione comunale nelle contrade cittadine per imparare insieme a fare la raccolta differenziata, così come previsto nell'ambito della nuova campagna di comunicazione aziendale.

Il programma prevede dalle ore 17,30 alle 18,30 l'animazione e i giochi di strada per i bambini; dalle ore 18,30 e fino alle 19 si terrà un incontro formativo sulla raccolta differenziata; mentre dalle ore 19 alle 19,30 i presenti potranno assistere ad uno sketch teatrale.

Per tutto il pomeriggio, alle ore 16 alle 20, sarà attiva la raccolta straordinaria di indumenti usati e oli esausti.

Alle ore 17 è previsto il saluto del sindaco, Clemente Mastella, che prenderà parte alla manifestazione insieme all'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, alla consigliera delegata alle Contrade, Loredana Iannelli, e all'amministratore unico Asia, Donato Madaro.

Lo stesso schema, con gli stessi orari, sarà applicato negli appuntamenti successivi: il 6 aprile in contrada Acquafredda, il 13 aprile in contrada Pantano, il 4 maggio in contrada Santa Clementina e l'11 maggio in contrada Madonna della Salute.