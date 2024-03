Asili Nido Benevento e Ambito B1: aperte le iscrizione A renderlo noto l'assessore Carmen Coppola: disponibili 57 posti

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperte le iscrizioni, per l'anno educativo 2024/2025, ai quattro asili nido dell'Ambito territoriale sociale B1: Asilo Nido Mario Zerella (Benevento, via Fratelli Rosselli capienza 45 bambini), Micro Nido 'Il Nido dei Sogni' (via Lo Tuoro, Apollosa, capienza 6 bambini); Asilo Nido Carlotta Nobile (via Firenze, Benevento, capienza 30 bambini); Asilo Nido Magiclandia (via Maielli frazione Beltiglio trasferito provvisoriamente presso l'Ic Settembrini, Ceppaloni, capienza 26 bambini).

Gli avvisi sono consultabili in forma integrale ai seguenti link: https://www.comune.benevento.it/ambitob1/2024/03/04/sono-aperte-le-iscrizioni-2024-2025-agli-asili-nido-di-infanzia-carlotta-nobile-in-benevento-e-magiclandia-in-ceppaloni/

https://www.comune.benevento.it/ambitob1/2024/03/04/sono-aperte-le-iscrizioni-2024-2025-allasilo-nido-mario-zerella-in-benevento-e-al-micro-nido-il-nido-dei-sogni-in-apollosa/.

"Il servizio - spiega l'assessore alle Politiche sociali Coppola - è rivolto a minori dai tre mesi fino ai tre anni di età e l'ammissione è subordinata al possesso delle certificazioni che attestano le avvenute vaccinazioni, come previsto dalla legge. L'ammissione è riservata ai minori di famiglie residenti in uno dei 5 Comuni dell'Ambito (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio); per i residenti in Comuni diversi da questi sarà formulata apposita graduatoria che sarà presa in considerazione solo dopo aver soddisfatto le istanze provenienti dai 5 comuni dell'Ambito". "E' da specificare che - prosegue l'assessore - per garantire la continuità didattico-educativa, i minori già frequentanti l'Asilo Nido nel 2023-2024 hanno diritto alla riconferma per il 2024-2025 (16 posti al Carlotta Nobile, 15 posti al Magiclandia, 15 posti al Mario Zerella, 4 posti a Il Nido dei Sogni). Al netto di ciò, sono dunque disponibili 14 posti al Carlotta Nobile, 11 posti al Magiclandia, 30 posti al Mario Zerella e 2 posti a Il Nido dei Sogni", conclude l'assessore Coppola.

Le domande d'iscrizione vanno trasmesse entro le ore 12:00 del cinque aprile via posta certificata all'indirizzo: pszambito1@pec.comunebn.it