Cittadini dell'Ue possono esercitare il diritto di voto alle Europee Le indicazioni per votare del Comune di Benevento

In occasione delle prossime Elezioni Europee, fissate tra il 6 e il 9 giugno 2024, anche i cittadini dell’Unione Europea residenti a Benevento possono esercitare in questo comune il diritto di voto per eleggere i parlamentari europei spettanti all’Italia, presentando apposita domanda.

Il modulo di domanda, corredata da copia del documento di identità, è ritirabile presso il Comune o scaricabile come da allegato al seguente link https://www.comune.benevento.it/portale/elezioni-parlamento-europeo-iscrizione-lista-aggiunta-cittadini-ue/, ed entro l’11 Marzo 2024 potrà essere:

presentata personalmente allo sportello dell’Ufficio Elettorale (Piazzale Iannelli) nei normali orari di apertura al pubblico; spedita all’indirizzo pec: servizidemografici@pec.comunebn.it;

In caso di accoglimento della domanda, gli interessati riceveranno una tessera elettorale con l’indicazione del seggio in cui recarsi a votare.

Chi risulta già iscritto nell’apposita lista aggiunta non deve ripetere la domanda.