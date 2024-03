"Viva le donne che combattono per la libertà e i diritti" Nel giorno dei diritti delle donne: il messaggio del presidente del Pd di Benevento, Razzano

"Raffigurato con delle fotografie, l’otto marzo 2024, potrebbe avere simbolicamente il volto di Giulia Cecchettin e quello delle madri di Gaza insieme ai loro bambini".

Parte da Rosa Razzano, il presidente del partito democratico di Benevento in una riflessione dedicata a questa giornata.

"Ogni giorno ci sono Donne che lottano e che sono vittime indifese di una guerra in atto, di cui non sono responsabili. Vittime vicine e lontane di un mondo dove le decisioni sono prese ancora da troppi uomini che continuano ad alimentare patriarcato, maschilismo e sessismo. Le donne, sempre in prima fila per la cura, l’accoglienza e il sostegno incondizionato, si ritrovano troppo spesso sole e abbandonate anche dalle istituzioni, davanti alla violenza e alla morte. Nonostante l’assenza di luoghi sicuri a cui rivolgerci, noi donne resistiamo e combattiamo, ogni giorno coltiviamo la nostra lotta, in ogni ambito, in ogni circostanza, con la speranza che più nessuna rimanga sola e ne esca sconfitta. Ci viene da piangere ma non molliamo mai e siamo sempre pronte a ripartire, più unite di prima.

Le conquiste ci sono state, di passi avanti ne abbiamo fatti, ma la strada è ancora lunga. L’otto marzo per noi donne è proprio come il due di gennaio, il tre di aprile o il quattro di luglio. È un giorno come un altro.

Ma per chi non ci vuol vedere o non ci vuol sentire è ancora fondamentale che un otto marzo ci sia, per

ricordare , per difendere, per lottare, per rivendicare e per gridare! Così come c’è ancora bisogno del femminismo.

Non è il tempo di mollare ma di organizzarsi, ancora più numerose. Insieme, unite, al di là delle sigle, con gli stessi obbiettivi. Allora, buon otto marzo di speranza, a tutte noi, donne del mondo".