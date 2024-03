Benevento e alcuni paesi del Sannio senz'acqua da venerdì 15 marzo a domenica 17 Lavori sulla condotta Torano Biferno per l'alta velocità - capacità ferroviaria: ecco le zone

Da venerdì prossimo 15 marzo fino alla notte di domenica 17 Benevento e alcuni comuni del Sannio resteranno senz'acqua per i lavori su un lungo tratto dell'acquedotto torano biferno in valle telesina.

Questa mattina alla Gesesa - Gruppo Acea - di Benevento presentato il piano di emergenza approntato per far fronte allo stop dell'erogazione idrica imposto da importanti lavori che la Regione Campania aveva annunciato alcuini giorni fa. Si tratta di lavori su circa 17 chilometri di condotta che in più punti si intersecano con il tracciato dell'alta velocità - capacità ferroviaria in costruzione in Valle Telesina. Sarà realizzato, a partire da venerdì, il nuovo acquedotto con moderni e performanti materiali che si discosterà dalla linea ferroviaria. Operazioni che saranno concluse non prima di settembre prossimo e che prevederanno alcune chiusure totali. La prima venerdì 15 marzo dalle 16 e sino alle ore 16 di domenica, salvo imprevisti.

Dalla Gesesa, il presidente Domenico Russo e l'ingegnere Salvatore Rubbo - amministratore delegato- hanno snocciolato il piano di emergenza approntato per far fronte agli inevitabili disagi. a partire dal ritorno alla normalità dell'erogazione idrica.

Entrambi infatti hanno tenuto a precisare che l'acqua sarà riaperta in valle Telesina alle 16 di domenica e fino a quando raggiungerà benevento e tutti i centri interessatti serviranno delle ore e bisogna mettere in conto anche imprevisti dovuti al tipo di manovra.

Lo stop all'erogazione idrica nel comune di Benevento riguarderà:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

Zona Cancelleria, Coluonni, San Cumano e Piano Cappelle;

Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

Zona San Liberatore e Monteguardia;

Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre, Via Annunziata dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata (compresa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso;

GESESA SpA onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile che è stato recepito e messo a disposizione dai soggetti che dovranno realizzare i lavori indicati in oggetto.

Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti certificate per l’uso potabile previsti nel comune di Benevento:

Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato operativa dalle ore 16:00 del giorno 15.03.24 fino alle 16:00 del giorno 17.03.24;

Presidio Fisso, in Via Benito Rossi (zona Via Avellino)operativa dalle ore 16:00 del giorno 15.03.24 fino alle 16:00 del giorno 17.03.24;

Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, operativa dalle ore 16:00 del giorno 15.03.24 fino alle 16:00 del giorno 17.03.24;

Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, operativa dalle ore 16:00 del giorno 15.03.24 fino alle 16:00 del giorno 17.03.24.

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

Comune di Ponte

Il comune di Ponte è fornito quasi esclusivamente dall’adduzione regionale del Biferno al serbatoio principale Ripa e da poche risorse endogene ancora in uso;

Per tutto il territorio comunale, ad esclusione di ASI, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena che non subiranno interruzioni, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 16:00 del 15 marzo alle ore 16:00 del 17 marzo;

È previsto il servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte, certificata per l’uso potabile, dalle 16:00 del 15 marzo alle ore 16:00 del 17 marzo, ovvero fino alla normalizzazione del servizio. L’autobotte sarà posizionata in prossimità del campo sportivo comunale.

Comune di Melizzano

Il Comune di Melizzano è servito dall’acquedotto Regionale su alcune prese in località Torello e sui serbatoi principali del centro Urbano.

Sfruttando i compensi disponibili a servizio dell’area urbana ed il pompaggio in rete dal pozzo Torello sarà possibile in fase emergenziale definire il seguente assetto:

Zona Torello: servizio garantito h24 (ad esclusione delle prese regionali);

Zona centro Urbano: l’erogazione sarà sospesa dalle 16:00 del 15 marzo alle ore 16:00 del 17 marzo (in caso di riduzione del periodo di emergenza e/o in caso di maggior volume di compenso residuo disponibile, gli orari di sospensione dell’erogazione potranno subire variazioni in diminuzione).

Si prevede un servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte, certificata per l’uso potabile, che sarà installata nelle vicinanze della sede comunale dalle ore 16:00 del giorno 15 marzo e fino alla fine dell’emergenza.

Comune di Frasso Telesino

Il Comune di Frasso è alimentato principalmente da risorse idriche addotte dall’adduzione del Biferno e da condotta Alto Calore. Per tale ragione si potrà sopperire all’emergenza aumentando, nelle 24 ore della durata della stessa, l’alimentazione da adduzione ramo Alto Calore che andrà a rimpinguare i volumi di compenso dei serbatoi di testa principali.

In caso di eventuale prolungarsi dell’emergenza o di eventuali imprevisti dovuti a consumi anomali e/o riduzione della fornitura Alto Calore si valuterà eventuale chiusura notturna nell’intervallo temporale di disservizio del Biferno (dalle ore 16:00 del giorno 15 marzo alle ore 16:00 del 17 marzo).