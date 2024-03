Dai barbecue alle consegne a domicilio: l'eccellenza de "La Cucciarda" Una realtà giovane e attenta al territorio con a capo Amedeo Feleppa

Maestria, ottima materia prima, amore per il proprio lavoro: sono gli ingredienti base della macelleria “La Cucciarda”, eccellenza del Sannio che si trova a Tufara Valle, sulla Statale 7 Appia in zona Tre Santi.

Amedeo Feleppa, il giovane titolare, con coraggio ha deciso di puntare sul territorio per il suo punta vendita, diventando in poco tempo un riferimento per appassionati e gourmet.

Carni eccellenti, salumi di produzione propria e prelibatezze tutte preparate in loco, con meticolosità, rigorosa scelta della materia prima e tanta passione, con un'attenzione vera per il territorio: Amedeo Feleppa punta forte sulla volontà di conservare e riscoprire i sapori di una volta, con un bancone che è una gioia per gli occhi e profumi meravigliosi.

Essendo giovane Amedeo unisce tradizione a anche innovazione: la Cucciarda organizza infatti anche Barbecue privati, feste e meeting aziendali ed è anche disponibile per consegne a domicilio chiamando ai numeri 3887974320 o 08241858366.

Dagli squisiti salumi di produzione propria alle bistecche di carni scelte, dalle preparazioni apposite agli agnelli sanniti in vista della Pasqua il giovane Amedeo è un punto di riferimento per la gastronomia sannita.