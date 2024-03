Festa delle donne, il Siulp ricorda il sostituto commissario Nicoletta Missiroli FOTO - Fiori deposti dinanzi alla targa commemorativa e messa in Questura

Come da tradizione il Siulp – Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia - di Benevento ha l'8 marzo in onore delle donne in divisa ma non solo. In mattinata un toccante momento commemorativo con la deposizione di un mazzo di fiori presso la targa commemorativa, posta nella rotonda tra il Palazzo di Giustizia e la Questura sannita - del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Nicoletta Missiroli, deceduta in servizio, da parte della responsabile del Coordinamento S.I.U.L.P. Benevento Maria Giovanna Vessichelli.

Successivamente c’è stata la celebrazione di una Santa Messa presso la sala “Luigi Voccola” della Questura, presieduta dal Cappellano della Polizia di Stato don Giancarlo D’Ambrosio.

La giornata è stata conclusa con il tradizionale taglio della torta.

“Un momento significativo che si rinnova ogni anno” il commento di Gennaro Lombardo, Segretario generale del Siulp provinciale cha ha poi aggiunto: “Un ringraziamento particolare viene rivolto al Questore Giovanni Nunzio Trabunella e al Vicario Rosa De Gregorio”.

Lombardo ha poi posto l'accento sull'operato del Siulp nazionale ed ha voluto ringraziare Segretario Nazionale Enzo Annunziata, il 'regionale' Remo Acernese, e i responsabili provinciali di Napoli, Annalisa Cimino; di Salerno, Severino Senatore; ci Caserta, Antonio Valentino e il Segretario generale provinciale di Avellino, Giuseppe Belfiore.