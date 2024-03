"Dal nulla all’infinito": De Lucia presenta il suo libro in Confindustria La storia umana e professionale del presidente del gruppo Sapa

Oggi in Confindustria Benevento la presentazione del libro “Dal nulla all’infinito, storia di un’imprenditrice per amore” di Rosanna Dora de Lucia.

Un’autobiografia, una storia toccante e vera attraverso la quale far conoscere il percorso che ha condotto l’autrice nella realizzazione dell’impresa di successo di cui oggi è presidente.

Presentare questo libro Confindustria Benevento assume un significato ancora più importante in quanto solo mettendo a nudo le fragilità della persona è possibile comprendere appieno la straordinarietà dell’imprenditore.

Molte storie di successo nascono da situazioni di difficoltà in cui ci si trova ad un bivio e dalla cui scelta deriva il percorso successivo. Solo quando si trova la forza di reagire, è possibile svoltare. Nel caso di Rosanna a guidare le sue scelte e fornire il coraggio che stava venendo meno è intervenuta la guida divina.

I lavori sono stati introdotti da Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla cultura del Comune di Benevento mentre le conclusioni sono state affidate a Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento. A moderare i lavori Anna Pezza, Direttore Confindustria Benevento

“Ho scritto questo libro su invito di un amico – spiega l’autrice Rosanna Dora De Lucia - affinché la mia storia potesse essere di aiuto ed infondere speranza a tante persone che vivono un momento di difficoltà e di disperazione, come l'ho vissuto io fino a quando non ho incontrato il sorriso di un frate cappuccino che mi ha condotto verso un percorso di salvezza. Non ci sono altre strade per la redenzione se non osservando le parole del Vangelo. Questo libro è rivolto particolarmente alle donne, perché non si fermino dinanzi alle difficoltà ma trovino il coraggio di reagire grazie alla preghiera, agli imprenditori che pensano che non sia possibile fare impresa senza rinunciare alla bellezza dell'amore, alle persone che vivono un momento di aridità spirituale e si accontentano solo degli aspetti materiali della vita ma, soprattutto, questo libro è per tutti coloro che riescono a guardare oltre quello che vedono con i propri occhi.

Rosanna Dora De Lucia, Cavaliere del Lavoro, è presidente del gruppo SAPA e della Fondazione Angelo Affinita ETS. Dopo la scomparsa del marito, ha fondato la Fondazione per promuovere iniziative benefiche e offrire opportunità di sviluppo e crescita alle famiglie e ai giovani con limitate possibilità sociali ed economiche.

Rosanna è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2019.