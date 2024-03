Interruzione idrica, Mastella: dilazionare le scorte per evitare eccessi venerdì Rubinetti a secco dal 15 al 17 marzo. Il sindaco invita ad anticipare il rifornimento

"Con riferimento alla interruzione dell’erogazione dell’acqua che avrà inizio venerdì 15 marzo alle ore 16.00, con una durata di circa 48 ore, e che riguarderà metà della nostra città, invito tutti i cittadini interessati ad essere pazienti, nonostante il grande sacrificio, e ad effettuare le scorte di acqua nei giorni precedenti al venerdì in modo da non provocare possibili problemi di anticipazione della interruzione idrica, causati da un consumo eccessivo da parte di tutti nella giornata di venerdì", così il sindaco di Benevento Clemente Mastella." Ai cittadini non interessati dall’interruzione idrica chiedo di stare attenti a fare un uso moderato dell’acqua in modo da evitare problemi ulteriori anche nelle loro zone. Come ben sapete, questa interruzione è dovuta ai lavori in corso da parte delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione della tratta di Alta Velocità Napoli-Bari, opera molto importante per il nostro territorio. Pertanto, questa sarà la prima di tre interruzioni idriche previste nel corso dell’anno per lo spostamento dei segmenti di condotta del Biferno che interferiscono con il nuovo tratto in costruzione dell’alta velocità. Ringrazio Gesesa che sta facendo e che continuerà a fare tutto quanto possibile per affrontare al meglio questa emergenza idrica", conclude Mastella.