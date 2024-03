Vinicio Capossela incontra gli studenti e le studentesse Il 15 marzo presso l'Auditorium di Sant’Agostino

Vinicio Capossela sarà protagonista di un incontro speciale con gli studenti e le studentesse il prossimo 15

marzo, alle ore 12, presso l’Auditorium di Sant’Agostino. Un’anticipazione dello spettacolo serale, da mesi

sold out, "Tra Maleventum e Beneventum".

L'incontro, aperto a tutti, è promosso dall’Università del Sannio, dall’Accademia di Santa Sofia e dal

Conservatorio “N. Sala” di Benevento e sarà un'occasione unica di dialogo e approfondimento, moderato

dalla professoressa Aglaia McClintock dell'Unisannio e dalla direttrice artistica dell'Accademia di Santa

Sofia, Marcella Parziale. L'apertura dell'evento sarà accompagnata dai saluti del Rettore Gerardo Canfora.

Durante la conversazione, verranno esplorati due temi di rilevanza culturale e storica: il potere unificante

della musica e della cultura come strumenti per la comprensione reciproca.

L'incontro rappresenta un'opportunità unica per gli studenti di immergersi in un dibattito culturale

stimolante con uno dei più grandi artisti della scena italiana contemporanea.