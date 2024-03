Al rione Libertà di Benevento un nuovo sportello bancomat L'annuncio del Comune: sarà installato nei pressi dell'Arpac. Intesa San Paolo pianterà alberi

"Uno sportello bancomat di Intesa Sanpaolo aprirà a via Napoli, nei pressi della sede Arpac", lo annuncia in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Abbiamo approvato la delibera per concedere al gruppo bancario una particella immobiliare dove ubicare la postazione. In cambio Intesa Sanpaolo si impegna a piantumare diverse centinaia di alberi in città nell'ambito di un bel progetto sulla forestazione urbana che si chiama Think Forestry ed è promosso con Rete Clima. Così raggiungiamo due obiettivi in un solo colpo: da un canto agevoliamo l'attivazione di un servizio di carattere finanziario per gli utenti nel quartiere più popoloso della città, dall'altro diamo nuova linfa al percorso verso una città sempre più green e amica dell'ambiente", prosegue il Sindaco Mastella.

"A breve firmerò il contratto con il management di Intesa Sanpaolo e spiegheremo i dettagli dell'intesa. Ringrazio l'assessore Cappa e il Settore Patrimonio per aver curato i dettagli tecnico-logistici di un accordo assai favorevole per la città", chiude Mastella.