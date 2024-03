"Minorazione visiva": un incontro a Benevento Lunedì presso il Centro Servizi per il Volontariato

“Minorazione visiva, insegnamento-apprendimento: problemi, metodologia e didattica…” è il titolo dell'incontro promosso dalla Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Benevento per lunedì (11 marzo) con inizio alle ore 9,30, presso la Sala Conferenze del Cesvolab - Centro Servizi per il Volontariato “Suor Floriana Tirelli ” al Viale Mellusi di Benevento.

All’incontro sono invitati a partecipare i Dirigenti scolastici, gli Insegnanti di sostegno e curricolari, gli alunni non vedenti ed ipovedenti di Benevento e Provincia, nonchè le diverse figure impegnate nel Settore.

Agli insegnanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Ricco il programma del convegno che prevede:

ore 09,30: Saluti delle autorità ospitanti e istituzionali

Interventi:

- Prof. Pietro Piscitelli - Coordinatore dell’Unità Territoriale di Coordinamento e Presidente della Biblioteca per Ciechi “Regina Margherita”;

- Dott.ssa Emilia Tartaglia Polcini, Dirigente Ufficio Scolastico Ambito territoriale per la Provincia di Benevento;

- Dott.ssa Anna Patrizia Farina, Responsabile Centro Consulenza Tiflodidattica di Caserta;

- Sig.ra Raffaela Masotta, Presidente U.I.C.I. Sezione Territoriale di Benevento;

- Prof. Antonio Leparulo, Responsabile Istruzione U.I.C.I. di Benevento;

- Sig.ra Clelia De Falco, Presidente U.N.I.VO.C. Sezione Territoriale di Benevento;

- Ing. Raffaele Di Vaio: Esperto sussidi Informatici;

Dopo un coffee break alle 12:00: dibattito e scambio di esperienze tra insegnanti, genitori, esperti e alunni;

- ore 12,30: - Dott.ssa Anna Patrizia Farina: “Illustrazione di materiale tiflodidattico e di alcuni ausili speciali a sostegno dell’alunno non vedente ed ipovedente”;

- Ing. Di Vaio: “Illustrazione ausili Informatici”. La conclusione dei lavori è fissata per le ore 13.