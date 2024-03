Avverse condizioni meteo: raffiche di vento, l’avviso del Sindaco di Benevento Da mezzanotte alle 18 di domenica

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche a partire dalle ore 00:00 e fino alle 18:00 di domani domenica 10 marzo; in particolare per il Sannio sono previsti "venti forti con locali raffiche, nelle ore centrali della giornata”. Pertanto, il sindaco di Benevento Clemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento:

Il sindaco invita la cittadinanza a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e invita ad usare particolare particolare prudenza negli spostamenti.