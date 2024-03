A Benevento l'incontro "Donne e lavoro. Le ferite aperte" Per l'8 marzo l'evento promosso dalla consigliera di parità Staiano con Unisannio e Fidapa

Si è svolto presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, in occasione dell’8 marzo Giornata Internazionale della donna, il Seminario: “Donne e lavoro. Le ferite aperte: discriminazioni, molestie e parità retributiva tra opportunità e criticità normative e sociali”.

Il seminario di studio sulle discriminazioni di genere, promosso dalla Consigliera di parità della Provincia di Benevento Rocchina Staiano, si è avvalso della collaborazione dell’Università degli Studi di Benevento e con la Fidapa, ed ha avuto lo scopo di riflettere sui progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in base al principio universale che prescinde da divisioni, siano esse etniche, linguistiche, culturali, economiche o politiche..

Al Seminario hanno preso parte: Nino Lombardi, Presidente della Provincia e la stessa Staiano Consigliera di Parità; Rossella Del Prete, Presidente Fidapa Benevento e professoressa associata di Storia economica all’Università del Sannio; Pia De Petris, assegnista di ricerca in diritto del lavoro all’Università di Milano; Paola Rosa, laureata in diritto del lavoro all’Università del Sannio; Rosario Santucci, professore ordinario di diritto del lavoro all’Università del Sannio; Ludovica Catalano, Michela Ferrucci, Manuela Zampelli, studentesse del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università del Sannio; l’assessore con delega alle Politiche Sociali, Carmen Coppola; nonché la Classe “Accoglienza” dell’Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento, coordinata dalla docente Giovanna Possemato.