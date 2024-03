Protesta agricoltori. Nel Sannio si spacca il presidio alle porte di Benevento Forte: "Con quel presidio non abbiamo nulla a che fare, abbiamo aderito a Movimento agricolo"

“Dopo la spaccatura a livello nazionale del movimento Riscatto Agricolo, la maggior parte dei presidi hanno aderito al Movimento agricoltori italiani e sono confluiti nel presidio nazionale di Roma Nomentana 1111. Lo stesso abbiamo fatto anche noi di Benevento”.

Così Gabriele Forte, attivista degli agricoltori sanniti che oltre un mese fa, con l'altro portavoce, Salvatore La Bella, aveva aderito al movimento Riscatto agricolo ed insieme avevano creato un presidio alle porte di Benevento. Ora il presidio si è diviso, ma la protesta degli agricoltori sanniti resta in piedi.

Questa sera a Benevento la conferenza stampa di Forte che “ d'intesa con tanti agricoltori sanniti abbiamo deciso di dividere le strade con i nostri colleghi ancora in presidio alla rotonda dei Pentri. Per questo ci dissociamo da tutte le iniziative che faranno nei giorni prossimi”.

Scelta che per forte è maturata per un solo motivo: “La problematica degli agricoltori è nazionale non locale. Per questo motivo abbiamo deciso di spostare il presidio di chi ha scelto di stare dalla nostra parte a Roma. A livello locale stiamo costituendo un comitato per esporre ed affrontare, con l'intento di risolvere a livello regionale le problematiche più locali”.