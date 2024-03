Niente stop idrico nel weekend a Benevento: lavori rimandati L'annuncio della Gesesa: a causa delle forti pioggie intervento spostato a data da destinarsi

Niente stop idrico nel finesettimana. Gesesa comunica di avere ricevuto alle ore 14.40 circa di oggi una nota dalla Regione Campania con cui si avvisa che i lavori previsti per le giornate del 15, 16 e 17 marzo sul cantiere RFI dell’alta velocità, che avrebbero provocato l’interruzione idrica nella città di Benevento e negli altri comuni interessati della Provincia, sono rinviati a data da destinarsi in quanto “a causa delle forti piogge di questi giorni, confermate dalle allerte meteo per rischio idrogeologico emanate dalla Regione Campania (avviso 20/2024), nonché a causa delle caratteristiche dei siti di intervento che presentano terreni poco drenanti, siano venute meno le condizioni, tecniche e di sicurezza, per procedere con la deviazione della condotta e con tutte le ulteriori attività che la RFI avrebbe messo in atto per la risoluzione delle interferenze in parola, come ampiamente concordato”. Con la comunicazione in oggetto sono state trasmesse fotografie dello stato attuale dei luoghi che si allegano. Tanto premesso, non ci sarà più alcuna interruzione idrica nel prossimo fine settimana.