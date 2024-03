Niente stop idrico: revocata chiusura scuole per sabato 16 Dietrofront per l'ordinanza del sindaco di Benevento

Il sindaco Clemente Mastella, a seguito della comunicazione pervenuta questo pomeriggio dalla Regione Campania, ha disposto la revoca dell’ordinanza di chiusura per sabato 16 marzo delle scuole e degli asili nido interessati dalla prevista interruzione del servizio idrico.

I lavori riguardanti la nuova linea ferroviaria Napoli-Bari dell’Alta Capacità, così come comunicato dall’ente regionale, non verranno infatti più effettuati a causa delle forti piogge di questi giorni, che impediscono di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e quindi di procedere con le programmate lavorazioni da parte di RFI.