Lotta contro i disturbi alimentari: il 15 l'Arco di Traiano illuminato di lilla Il Comune di Benevento ha aderito all’iniziativa promossa da ANCI e Never Give Up Onlus

Venerdì 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, l’Arco di Traiano verrà illuminato di lilla.

Il Comune di Benevento, per volontà del sindaco Clemente Mastella, ha infatti aderito all’iniziativa promossa a livello nazionale da ANCI e Never Give Up Onlus per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, che rappresentano la prima causa di morte tra gli adolescenti.

In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto, mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. Un dato drammatico che fa comprendere l’importanza delle campagne di sensibilizzazione promosse sin dal 2014 dall’associazione Never Give Up Onlus. Per ulteriori informazioni: www.nevergiveuponlus.it.