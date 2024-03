Fiera di San Giuseppe: sabato l'inaugurazione Il tradizionale evento del Comune proseguirà fino a martedì 19 marzo

Sarà inaugurata sabato sedici marzo, alle ore 9.30, l' edizione 2024 della Fiera di San Giuseppe che si svolgerà fino a martedì 19 marzo, come ogni anno nell'area adiacente allo stadio 'Ciro Vigorito'-lato distinti (per questa ragione il mercato settimanale di Santa Colomba non si svolgerà).

"Anche quest'anno - spiegano il sindaco Mastella, l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e l'assessore alle Fiere e Congressi Attilio Cappa - questo appuntamento, ormai un evergreen del calendario degli eventi in città, ha confermato un importante appeal nel mondo del commercio. Il numero degli espositori si aggirerà attorno alle centocinquanta unità, confermando e migliorando i numeri, già straordinari, del 2023. Ormai quello della Fiera di San Giuseppe è un brand riconosciuto sul piano nazionale, grazie ad un intelligente attività di marketing promozionale che si coniuga alla forza di una tradizione pluridecennale. La zootecnia, la florovivaistica e l'agricoltura restano, come è giusto, gli asset di riferimento di quest'evento che ora grazie alla partecipazione di sigle e aziende prestigiose dell'eno-gastronomia sannita ha allargato il suo target e ampliato l'offerta per i visitatori che già l'anno scorso furono diverse migliaia. Quest'anno il logo della Fiera è del Maestro Alfredo Verdile: artista beneventano, già dipendente comunale, che ha concesso gratuitamente l'utilizzo dell'immagine di un suo quadro: un tocco artistico made in Sannio molto bello e suggestivo", concludono il Sindaco Mastella e gli assessori Ambrosone e Cappa.