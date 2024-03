Contro abusi e vandali a Benevento segnalazioni alla Municipale via WhatsApp al numero 328 4356926 il servizio voluto dal sindaco Mastella che collega con la Polizia locale

A Benevento da venerdì 15 marzo sarà attivo il servizio di messaggistica WhatsApp collegato ad una una postazione della sala operativa della Polizia Municipale: il numero è 328 4356926.

“E' uno strumento innovativo e diretto per chiamare i cittadini ad una collaborazione attiva contro vandalismi, forme di illegalità e abusi” ha commentato il sindaco Mastella che poi ringrazia “il comandante della Polizia Municipale, Pasquale Pugliese per aver eseguito tempestivamente questo mio indirizzo politico-amministrativo: spero di poter trovare la cooperazione efficace dei miei concittadini soprattutto per prevenire tutte le espressioni di illegalità e di offesa alla città e al suo patrimonio".

“Questo servizio, che affiancherà il numero 0824 772700 già attivo per il pronto intervento, è un ulteriore collegamento tra istituzione e cittadino per un'azione corale che responsabilizzi tutti" ha concluso Mastella.

Affinché la segnalazione venga eseguita e produca gli effetti conseguenti dovrà contenere: una breve descrizione del fatto segnalato, i dati del segnalante (nome, cognome e recapito telefonico), breve video o foto.

Gli operatori della Centrale operativa, deputati alla gestione delle segnalazioni, adotteranno la procedura già in atto per le segnalazioni telefoniche, secondo criteri di priorità relativi all’entità e alla gravità del fatto esposto. L’intervento sul territorio sarà gestito prima possibile alle richieste di intervento dei cittadini.

Il numero sarà attivo negli orari di servizio, dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle 08 alle 24.