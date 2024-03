'Marzo in Rosa', successo per lo spettacolo 'Imparare ad amare' Organizzato dalla Consulta delle Donne del Comune di Benevento

In occasione del "Marzo in Rosa" il 12 marzo scorso presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele, la Consulta delle Donne del Comune di Benevento ha promosso lo spettacolo 'Imparare ad amare'', realizzato e prodotto dalla 'Compagnia Teatrale Libero Teatro'.

La mattina, su due distinte fasce orarie. sono state accolte numerose classi degli istituti scolastici di Benevento: gli alunni dell’Istituto comprensivo G.Pascoli ed il Convitto Nazionale Pietro Giannone, gli studenti dell’Istituto di istruzione Superiore G. Alberti, Tecnico industriale Statale Lucarelli, Palmieri Rampone Polo Benevento, psar le Streghe di Benevento , Liceo Classico Giannone: alle scolaresche ha portato il saluto istituzionale, a nome del sindaco Clemente Mastella, il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

Allo spettacolo serale pubblico numeroso. Erano presenti in platea l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola, l'assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca, assessore alle Finanze. La narrazione ha visto l’intrecciarsi di storie, racconti, riflessioni, speranze: dal monologo di Oriana Fallaci, alla lettera fiduciosa di una madre per il figlio ancora bambino, al racconto ai posteri di Amanda Todd, alla coraggiosa denuncia di una donna, a cui, l’abuso subito, ha sottratto tutti i sogni che aveva nel cuore. L’evento proposto dalla Consulta delle Donne è stato realizzato con la compartecipazione del Comune di Benevento e diverse associazioni presenti sul territorio: Lions Club Benevento Host. Inner Wheel , Rotary Club, Auser Filo D’Argento , Croce Rossa sezione di Benevento , Università Giustino Fortunato, Forum dei Giovani , Cesvolab. Parte del ricavato verrà devoluto allo Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Benevento.