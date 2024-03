Raccolta differenziata: l'Asia incontra i cittadini. Si parte da Pezzapiana Incontro informativo che prevede anche giochi per bambini

Questo pomeriggio dalle ore 17, in contrada Pezzapiana, piazza Basile, si terrà il primo dei cinque incontri pubblici previsti dall'Asia e dall'amministrazione comunale nelle contrade cittadine per imparare insieme a fare la raccolta differenziata, come previsto nell'ambito della nuova campagna di comunicazione aziendale.

Ad aprire la manifestazione saranno i saluti del sindaco Clemente Mastella, alle ore 17, indaco, dell'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, della consigliera delegata alle Contrade, Loredana Iannelli, e dell'amministratore unico Asia, Donato Madaro.

Il programma prevede dalle ore 17,30 alle 18,30 l'animazione e i giochi di strada per i bambini; dalle ore 18,30 e fino alle 19 si terrà un incontro formativo sulla raccolta differenziata; mentre dalle ore 19 alle 19,30 i presenti potranno assistere ad uno sketch teatrale. Per tutto il pomeriggio, alle ore 16 alle 20, sarà attiva la raccolta straordinaria di indumenti usati e oli esausti.