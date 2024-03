Agricoltori Presidio Benevento: prezzi equi per produttori e consumatori Il gruppo ha tenuto un'azione informativa presso la Fiera di San Giuseppe

A Benevento prosegue la mobilitazione degli agricoltori che oggi hanno portato le proprie istanze alla Fiera di San Giuseppe, il tradizionale evento dedicato a zootecnia, florovivaistica e agricoltura ma con un'offerta anche più ricca.

Il Presidio Benevento ha manifestato presso l'ingresso dell'evento esponendo cartelli e slogan per sollecitare i consumatori a comprendere meglio le loro istanze.

Un'azione informativa e si sensibilizzazione sulle speculazioni della grande distribuzione” ha spiegato per Presidio Benevento Salvatore La Bella.

“Vogliamo informare i consumatori delle difficoltà che viviamo – ha proseguito - ma anche farli riflettere sulle differenze tra i prezzi pagati a noi dei prodotti e quelli a cui invece loro li acquistano”.

Muniti di volantini con numerosi esempi del genere gli agricoltori hanno specificato “Chiediamo un prezzo equo tanto per i produttori, quanto per i consumatori. No al sottocosto sì al prezzo equo lo slogan della giornata”.

E poi hanno rilanciato la necessità di ricostruire e sostenere la filiera del territorio “Si è ormai perso il rapporto di fiducia che esisteva tradizionalmente tra i consumatori e i venditori. Un rapporto diretto che favoriva anche noi produttori”.

Felici dell'appoggio dei consumatori, sia durante le proteste, che nell'ascoltare le ragioni delle manifestazioni come quelle odierne hanno ancora aggiunto “Sono dalla nostra parte, lo sono stati anche quando abbiamo creato loro qualche disagio e questo ci dà il coraggio di continuare nella nostra battaglia”.