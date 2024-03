Conferenza sulla Geriatria e Gerontologia, ospite il dottore Lerro Presso Anteas per un approfondimento sull'invecchiamento della popolazione

Presso la sede di Anteas in via Jovine nel quartiere Pacevecchia si è tenuta una conferenza sul tema della Geriatria e Gerontologia. L'evento ha attirato un pubblico diversificato e interessato, desideroso di esplorare le sfide e le prospettive legate all'invecchiamento della popolazione.

L'incontro è stato inaugurato dall'intervento dell'autorevole geriatra, il dottore Gennaro Lerro, il quale ha condotto un'analisi approfondita sull'evoluzione dell'età avanzata nel corso dei secoli. Il dottore Lerro ha sottolineato l'incremento costante dell'età media della vita, mentre ha altresì evidenziato la necessità cruciale di affrontare le sfide connesse alle patologie e ai fattori influenzanti il processo di invecchiamento.

Successivamente, l'ingegnere Del Grosso, figura di spicco all'interno dell'associazione, ha enfatizzato l'urgenza di promuovere una cultura di base mirata a favorire la costruzione di reti di sostegno tra gli anziani. "Questo approccio - ha argomentato -, non solo contribuirebbe a mitigare l'isolamento sociale, ma potrebbe altresì accrescere il benessere complessivo degli anziani all'interno della comunità".

L'evento è stato caratterizzato da un coinvolgimento attivo del pubblico che ha avuto l'opportunità di porre domande e richiedere chiarimenti al dottore Lerro.

La conferenza utile e si è conclusa con un momento di riflessione profonda e costruttiva sulla tematica dell'invecchiamento della popolazione, sottolineando l'impegno di Anteas Servizi Sannita nel promuovere la consapevolezza e la solidarietà all'interno della comunità.