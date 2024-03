Dodici nuovi Cavalieri Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: i nomi L'investitura presso della Sezione Sannio-Irpinia e le promozioni a Commendatore

La sezione Sannio-Irpinia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme da sabato 16 marzo annovera tra le proprie file dodici nuovi Cavalieri. Altri due suoi esponenti, inoltre, sono stati promossi Commendatore.

I neo Cavalieri e Dame hanno ricevuto l’investitura dal Gran Maestro dell’Ordine Cardinale Fernando Filoni, che ha presieduto la solenne cerimonia nella Basilica – Santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’unità della Chiesa Capodimonte a Napoli. La cerimonia d’investitura e la Santa Messa, preceduta il giorno prima dalla veglia di preghiera, è stata organizzata con la massima cura dalla Luogotenenza Italia Meridionale Tirrenica, per consentire ai 41 nuovi membri di poter vivere con intensa spiritualità l’ingresso nell’Ordine del Santo Sepolcro attraverso il gesto creativo del Gran Maestro.

Il Cardinale Filoni, nell’omelia, ha esortato i nuovi membri ad essere sempre degni della predilezione loro riservata con la costituzione e proclamazione a Cavalieri e Dame. In particolare il Gran Maestro ha sottolineato, rivolgendosi ad essi, l’identità e la missione dei membri dell’Ordine, istituzione centrale della Chiesa. Al cuore del loro impegno c’è quello di amare la terra di Gesù, la Terra Santa, che non è un luogo archeologico di fede, prodigandosi per le sue esigenze soprattutto in questo momento così difficile, pensando ai poveri e alla pace. Analoga dedizione essi devono riservare alle chiese locali dove sono inseriti, cercando di rispondere alle necessità che si manifestano.

La Sezione Sannio-Irpinia ha fatto sentire la vicinanza dell’Ordine a tutti i neo Cavalieri attraverso la presenza del Preside Federico Leonardi Donato e di tutti i delegati delle delegazioni: Riccardo Derna (Benevento), Carmine Rea (Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata de’ Goti), Giambattista Pezzullo (Ariano Irpino – Sant’Angelo dei Lombardi), Giandomenico Fanelli (Avellino), Alessandro Sirignano (Montevergine). Hanno partecipato alla cerimonia d’investitura anche Francesco Parente Cancelliere della Sezione Sannio - Irpinia dell’Ordine ed Ennio Zerrillo consigliere della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica.

I nuovi Cavalieri della Sezione Sannio – Irpinia sono i seguenti: Vincenzo Bocchino, Bruno Lorenzo Ascione, Florindo Rosa, Francesco Cavagnuolo, Emanuele Cilenti (Delegazione di Benevento); Luigi Meccariello, Nicola Ferrara, Antonio Pedicini (Delegazione di Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata de’ Goti); Carmine Anzalone (Delegazione di Avellino); Gianluca Di Chiaro, Giancarlo Di Chiaro, Arcangelo Genovese (Delegazione di Montevergine).

Le promozioni a Commendatore hanno riguardato: Filippo Castagnozzi (Delegazione di Ariano Irpino – Sant’Angelo dei Lombardi) e Alessandro Sirignano (Delegazione di Montevergine).