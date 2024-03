Trasporto pubblico, appello della Federconsumatori Benevento all'Air Barletta: "Impedire zone di servizio di serie A e B: serve più attenzione per il Sannio"

La Federconsumatori di Benevento ha appreso con favore le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore unico di AIR Campania in merito ai grandi investimenti previsti, sia in termini di infrastrutture, sia in termini di ottimizzazione del servizio.

“Purtroppo però – spiega Antonio Barletta – Federconsumatori si trova costretta ad evidenziare che al bacino Beneventano non è stato riservato lo stesso livello di attenzione.

Su questo territorio, dove la gran parte dei pendolari si trovano “costretti” ad utilizzare trasporti su gomma, ci risultano grossi problemi di efficienza degli autobus.

Infatti non passa giorno senza che qualche pendolare ci evidenzia qualche disagio legato alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico locale erogati da AIR”.

Per valutare l’attenzione che sta riservando al territorio Sannita “basta farsi una passeggiata lungo le linee servite per notare l'assenza di molte paline di fermata, mentre altrove apprendiamo di paline digitali da installare, e lo stato di quelle presenti, che si rifanno ancora al precedente gestore, senza che ormai esercita più su questo territorio dall’ormai lontano 2016.

La maggior parte dei comuni serviti – rimarca ancora il responsabile sannita di Federconsumatori - hanno dei lunghi vuoti orari di servizio durante la giornata, cosa che certo non incentiva i cittadini all'utilizzo dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale che risultano limitarsi ad essere una necessità invece che una scelta e vengono utilizzati da chi non può permettersi un’automobile, o da chi non ha la possibilità di spostarsi con mezzi privati o alternativi.

Un'azienda diventata leader del settore in Campania, completamente partecipata dalla regione e che esercita su più province, dovrebbe guardarsi bene da erogare un servizio poco ottimale e da una sperequazione di risorse tra i vari bacini serviti. Soprattutto quando una parte di utenza, che apprende determinate dichiarazioni dai quotidiani, si sente trascurata e mal servita, nonostante gli innumerevoli sforzi messi in campo dalla Regione Campania sotto la guida del Presidente De Luca in questo settore”.

Per questi motivi la Federconsumatori di Benevento, reclama “un miglioramento della qualità dei servizi, con nuovi mezzi, dotati di attrezzature all'avanguardia, e di avere maggiore attenzione verso l’utenza, in modo da garantire parimenti, più servizi, alti livelli di comfort, di sicurezza e di efficienza.

La regione Campania ha investito svariati milioni nel settore del Trasporto Pubblico, forse quanto mai prima, e ci sembra opportuno e doveroso che, così come ha rimarcato al convegno del 26 febbraio sulle infrastrutture e mobilità tenutosi al Museo Del Sannio il presidente della Commissione permanente della Regione Campania Luca Cascone, anche L’AIR CAMPANIA dia dimostrazione e segnali importanti tesi a rimarcare come tutte le zone della Campania siano “uguali” e non vi siano utenti di serie A e di serie B.

Un trasporto pubblico efficiente migliorerebbe in maniera decisiva la qualità della vita dei cittadini, soprattutto in quelle aree dove il diritto alla mobilità spesso viene messo in discussione per una scarsa attenzione sia alla qualità sia alla quantità dei servizi offerti alla cittadinanza”.

Il presidente di Federconsumatori di Benevento ribadisce quindi “con forza la necessità di portare l’equilibrio giusto, dando priorità ad un’equa proporzione di mezzi e di risorse per poter garantire un’ adeguata parità di diritti e servizi.

Il nostro appello è rivolto a tutti sul territorio, ai sindaci, ai politici, ai partiti, parti sociali, movimenti e da chi, come noi, tutela i consumatori”.