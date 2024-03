Vittime covid: bandiere a mezz'asta a Benevento Commemorazione anche a Montesarchio

In occasione dell’odierna celebrazione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”, a Palazzo Mosti sono state esposte a mezz’asta le bandiere in segno di memore omaggio verso tutte le vittime.

Iniziativa anche a Montesarchio dove è prevista una commemorazione delle vittime di Coronavirus nella Chiesa dell'Annunziata in Piaza Umberto I e poi un momento di riflessione nei pressi della biblioteca comunale dove è apposta una targa in ricordo di chi è scomparso a causa della pandemia.