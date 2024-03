Junior Next Gen: 400 giovani da tutta Italia a Benevento "Spettacolo sportivo" Enzo Lauro: "In città alcuni degli atleti più promettenti del panorama italiano"

“Voglio rivolgere i miei complimenti, a nome del sindaco Clemente Mastella e di tutta l’Amministrazione Comunale di Benevento, ai dirigenti ed a tutto lo staff del Tennis Club 2002 per l’ennesima prova di efficienza organizzativa messa in campo in occasione dell’ultima tappa del Junior Next Gen 2024”, così in una nota il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, a margine della manifestazione ospitata dalla struttura sportiva di via Salvemini, dall’8 marzo fino alle finali di domenica scorsa.

“Quasi 400 giovani atleti provenienti da tutta Italia – ha aggiunto Lauro – hanno animato uno degli appuntamenti più affascinanti dell’intero programma tennistico: dieci giorni scanditi dalle competizioni maschili e femminili, per le categorie under 10, 12 e 14. Un vero e proprio spettacolo sportivo arricchito anche sul piano agonistico dalla presenza di alcuni degli atleti più promettenti dell’intero panorama italiano, giovani realtà già in cima alle classifiche nazionali”.

“L’enorme afflusso di giocatori, dei loro genitori, dei tecnici e degli accompagnatori, ha inoltre contribuito ad animare l’economia del territorio, promuovendo la Città e le sue bellezze attraverso le testimonianze dirette degli ospiti. Un risultato i cui effetti positivi ricadono sull’intero movimento tennistico sannita e che aggiunge un altro prestigioso traguardo nella bacheca del T.C. 2002.

Al Presidente Marco Fusco, al Maestro Antonio Leone ed a tutto il personale impegnato in questi giorni nella perfetta riuscita dell’evento Next Gen, va il sincero ringraziamento della città di Benevento”.