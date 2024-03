Progettazione ed esecuzione lavori strade provinciali, pubblicato il bando Per la 109 “Vitulanese” nel comune di Cautano e provinciale 53 tra Castelvetere Valfortore e Tufara

E’ stato avviato il procedimento di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione e coordinamento dei lavori di ripristino di un punto della Strada provinciale n. 109 “Vitulanese” nel comune di Cautano in prossimità del cimitero investito da un movimento franoso. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha preso atto del provvedimento del Dirigente del Settore Infrastrutture Angelo Carmine Giordano con il quale si mobilitano risorse per 396.072 euro oltre l’Iva e oneri di legge per superare il senso unico alternato. Con un altro provvedimento sono stati consegnati alla Ditta Orsillo Costruzioni incaricata dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di un ponte e del piano viabile della Strada provinciale n. 53 tra Castelvetere Valfortore e Tufara. I lavori, che dovranno essere consegnati entro il 2 settembre prossimo, impegnano risorse per circa € 120.000, oltre l’Iva, sulla base del relativo progetto redatto dal Settore Infrastrutture della Provincia. Il Direttore dei lavori, il Responsabile del procedimento ed il Dirigente del Settore hanno effettuato un sopralluogo unitamente alla Ditta Orsillo per avviare “sul campo” il cantiere. Il Presidente Lombardi ha espresso la propria soddisfazione per l’attuazione da parte degli Uffici dell’Ente di interventi che riguardano due punti critici della viabilità provinciale, l’uno in Valle Vitulanese e l’altro nella Valle del Fortore, per i quali i cittadini residenti, gli utenti e le Istituzioni comunali interessate hanno più volte richiesto la messa in sicurezza ed il ripristino.