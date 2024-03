LIVE| Turismo, territorio e salute: il Sannio punta a valorizzare l' eccellenza Incontro organizzato da Confindustria a Palazzo Paolo V

Turismo, territorio e salute: sono gli argomenti al centro dell' incontro di Palazzo Paolo V che mette insieme Confindustria, organizzatrice dell' evento, istituzioni dalla Regione alla Provincia al Comune capoluogo ai borghi del Sannio alle associazioni e agli attori del territorio.

A moderare l' incontro il giornalista Rai Paolo Notari.

Per i saluti il presidente della Provincia Nino Lombardi: "Da istituzioni dobbiamo uscire da concetto di speranza: la forza che può creare sviluppo nel Sannio è il turismo, l' arte la cultura eppure tutte queste competenze sono state tolte alle province"

L' assessore al Turismo del Comune di Benevento, Attilio Cappa: "Turismo argomento molto importante di noi, per questo ringrazio Confindustria per aver organizzato questo evento: il Sannio deve prendersi il posto che merita ".

Teresa Romano, presidente della sezione Turismo di Confindustria Benevento: "cosa ci vedo questo territorio? Tantissimo, dal Parco del Taburno al Teatro Romano. Ringrazio Oreste Vigorito perché se si parla di passione quella passione ha sicuramente il suo nome. Importante consolidare il legame con Napoli, portando nel Sannio il viaggio in Italia di Goethe: porteremo il Vesuvio nel Sannio e il Vesuvio nel Sannio, allargando il discorso all' Irpinia perché il turismo non ha confini. Progetto di Confindustria è creare Dmo e dare al Sannio una vetrina importante sui mercati nazionali ed esteri".

Il presidente del Coni Mario Collarile , autore del libro "Iside signora di Benevento " : "Iside dea universale, a Benevento ci fu enorme Iseo che poi spari nel nulla. Ci hanno ricostruito la città e abbiamo avuto un' intesa perché abbiamo tre musei e una città piena di reperti. Il libro fotografa questo".

Vincenzo De Novellis, geologo e ricercatore: "Nell' immaginario collettivo portare il Vesuvio nel Sannio appare spaventoso: non è una bomba che deve esplodere. Eppure bombe scoppiano come il COVID. Bradisismo? Movimento antico, ne parla anche Cicerone. Campi Flegrei problema è fronteggiare il rischio, ed è compito del politico, pianificando. Il vulcano può diventare però una risorsa economica. Si può trovare un collegamento tra Sannio e Vesuvio con San Gennaro ad esempio, ma anche con Iside. "

Rosario De Iulio, docente universitario: "Dimensione turistica del Sannio fino a qualche anno fa è stata irrisoria nell' ambito regionale. Ecco l' importanza della Dmo: globalizza la competizione. I turisti hanno esigenze diverse rispetto agli anni precedenti. Popolazione locale è custode delle risorse del territorio anche in base alla strategia nazionale delle aree interne"

Danila Carlucci, accademia italiana della cucina: "Carne di marchigiana elemento prezioso per questo territorio: ne abbiamo parlato sulla rivista facendo conoscere un piccolo centro come San Giorgio la Molara. Nel libro invece abbiamo raccontato della scanata del Sannio e la fresella di Benevento. Promosso anche pizza di san martino di Fragneto Monforte e buccellato, così come il liquore amintico del Fatebenefratelli".

Antonio Limone, direttore dell' Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno: "Importante abbinare turismo e salute: la nostra biodiversità la dobbiamo anche e soprattutto al Vulcano, all' incidenza dri raggi solari al suolo e al clima. Questo ci dà cento varietà di fagioli, mille di pomodoro eccetera. Per le aree interne si è lavorato poco per attrattività, dando un motivo per venire. La pregiatezza di un cibo correlata al territorio non è una sciocchezza. Elementi attrattivi come salubrità, cibi gustosi e territorio non vanno sottovalutati: mettendo insieme energie positive si può. Dopo terra dei fuochi abbiamo creato sistema di controllo efficacissimo ma non lo abbiamo saputo comunicare. Vera scommessa è preservare nostri tesori in un mondo che va verso disfacimento anche con politiche europee che non guardano certo a piccole produzioni"

Maria Grazia Ferrucci, direttore reumatologia San Pio Benevento: "Turismo quanto può incidere su salute? Salute è benessere fisico, mentale, sociale. Abbiamo bisogno di alimentazione corretta, prodotti sani, bei paesaggi: il concetto di One Health. Intelligenza artificiale può essere d'aiuto? Non possiamo pretendere che le cose cambiano se facciamo sempre le stesse cose. Possiamo avere salute, sostenibilità e così risparmio per sistema sanitario".