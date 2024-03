Libera, studenti, sindacati e associazioni per la XXIX giornata della Memoria Ieri a Roma tanti i sanniti presenti. Martino: "Rinnovo della promessa per tutti Noi"

Oltre centomila persone hanno colorato ed invaso le strade di Roma in occasione della XXIX giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. A Circo Massimo la sacralità della lettura dei nomi dietro i quali storie spezzate e distrutte dalla malvagità delle mafie.

Anche la nostra provincia ha portato il suo abbraccio ai tanti familiari di vittime innocenti “con cui abbiamo marciato per le strade di Roma” ha spiegato Michele Martino, referente di Libera per il Sannio.

Sono state infatti oltre quattrocento le persone arrivate dal Sannio. L’Iti Lucarelli, l’istituto Rampone-Palmieri, Liceo Guacci Benevento, l’Istituto Alberghiero Faicchio- Castelvenere, scout Zona Samnium , CGIL Benevento, ANPI Benevento, Caritas Diocesana, Pastorale Giovanile, le associazioni universitarie CUSAS e Demmis, attivisti di Libera, attivisti del presidio territoriale di Libera “ Valle Caudina- Valle Telesina.

“La bellezza del Noi” ha rimarcato Martino che ha poi aggiunto: “Oggi è il giorno del rinnovo della promessa per tutti Noi, di essere degni di meritare la fiducia di coloro che ci hanno affidato la cosa più preziosa che hanno, la memoria dei propri cari. Proveremo con tutte le nostre energie di esserne degni!”

E sempre ieri tante le cerimonie in diverse scuole della città e della provincia. “Tutti impegnati nella lettura dei nomi delle vittime con momenti di riflessione ed approfondimenti.

La memoria è Viva e scuote le coscienze. la memoria è Vita, perché chi è stato ucciso ha vissuto in pienezza la sua vita e spesso sono morti uccisi innanzi tutto dalla solitudine “perché non siamo stati sufficiente vivi” ha poi concluso il referente di Libera che ha voluto ringraziare le scuole, le associazioni e le organizzazioni “che giorno per giorno si impegnano sul nostro territorio”.