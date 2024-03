Elemento Variabile della Retribuzione per gli edili, siglato l'accordo Graziano (Fillea Cgil): raggiunti tutti gli indicatori per l'erogazione nel Sannio e in Irpinia

Siglato l’accordo tra Ance, Fillea Cgil, Feneal Uil E Filca Cisl, che riconosce a tutti i lavoratori edili l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2024, così come previsto dall’art. 38 del Contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia industria.

A darne notizia è Massimo Graziano, Segretario Generale Fillea Cgil Avellino – Benevento che analizza anche l'andamente dell'EVR - Elemento Variabile della Retribuzione, premio legato all’andamento congiunturale di settore, produttività, qualità e competitività nel territorio. “Tutti gli indicatori sono stati raggiunti – spiega Graziano - nei periodi di riferimento, determinando l’erogazione per tutto il 2024, sia nella provincia di Avellino che in quella di Benevento, il salario per EVR, nelle due province è pari al 100% della misura massima fissata dall’art. 11 del CIPL (contratto integrativo provinciale di lavoro), fermo restando il raggiungimento anche di due parametri aziendali.

Il raggiungimento per il secondo anno consecutivo del risultato EVR ci da la fotografia di un settore che sta vivendo un momento positivo che si prevede, e si spera, debba proseguire sulla stessa traccia, grazie alle grandi opere che si stanno realizzando sia nella provincia di Avellino che in quella di Benevento ma anche alle code dei bonus, per i quali è utile aprire una discussione più seria ed ampia, non una mera eliminazione per decreto, come gli attesi lavori da progetti PNRR.

Il mondo sindacale, la Fillea Cgil – rimarca il sindacalista - è soddisfatto di questo importante risultato ma vuole rilanciare, proprio per continuare nella direzione del miglioramento della qualità del lavoro e di che infrastrutture realizzare, affrontando in modo sempre più incisivo e capillare il tema degli infortuni, quindi Sicurezza e Prevenzione. Non servono altre regole ma occorre applicare quelle buone che ci sono e non si deve arretrare, peggiorando, quelle regole; per questo i subappalti a cascata non possono essere accettati, chiediamo e vogliamo il giusto contratto e non il peggioramento salariale e la giungla contrattuale nella filiera edile, come la vicenda del cantiere di Firenze con i 5 morti sul lavoro ha evidenziato. Occorre coerenza, tenere la barra dritta, rifuggiamo come Fillea le malsane furbizie normative o strani accordi corporativi”.

Per tornare al premio EVR, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro “nelle prossime settimane – annuncia Graziano - saremo in campo, contro l’orizzonte che questo Governo vuole proporci con il decreto Calderoli dell’Autonomia Differenziata e del Premierato, ma anche sulla riforma fiscale. Queste misure sono scellerate ed incrinano l’intero apparato costituzionale sui valori fondativi dell’Italia, non esclusi i rischi per i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che oggi danno regole e diritti ai lavoratori in tutta Italia e domani potrebbero essere superati da condizioni salariali diverse per regione. Per questo ostacoleremo, con ogni mezzo a nostra disposizione, questa deriva anti costituzionale e repubblicana, organizzando sul territorio momenti di informazione e condivisione su tutti questi temi, aggiungendoci la Sicurezza sul lavoro con il già programmato sciopero dell’11 aprile prossimo.

Invitiamo in conclusione, in merito all’EVR, tutte le imprese, i consulenti, i lavoratori a consultare i siti istituzionali, a contattarci nelle nostre sedi per la verifica delle nuove tabelle retributive e per tutte le informazioni. Invitiamo con ancora più forza ad essere presenti ovunque vi siamo riunioni, assemblee in cui si parli di Autonomia Differenziata, esortando tutti – concludono dalla Fillea Cgil - alla corretta informazione nel merito. Non lasciamo che altri prendano decisioni che si abbatteranno negativamente su ognuno di noi e sul futuro dei nostri territori e dei nostri figli”.