Teatro Comunale Monumento nazionale: Benevento sia valorizzata Iannace, che aveva sollevato la questione, torna a chiarire

“Pochi giorni fa sono intervenuto pubblicamente in seguito ad una mia consultazione degli atti parlamentari in cui notavo l’assenza del Teatro Comunale Vittorio Emanuele II di Benevento nella lista dei teatri italiani quali Monumenti Nazionali".

Così Gino Iannace, docente dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. "Nella seduta n. 264 di lunedì 18 marzo 2024 si è discusso di unificare più proposte di legge presentate circa il riconoscimento dei teatri quali monumenti nazionale. Nel leggere i resoconti della discussione ho notato l’assenza del Teatro Comunale di Benevento e da sannita ho ritenuto opportuno segnalare questa mancanza. Ringrazio Clemente Mastella, sindaco di Benevento che, con grande sensibilità istituzionale, ha raccolto la mia segnalazione proponendo un emendamento al disegno di legge presentato per l’inserimento del teatro Comunale di Benevento nell’elenco di quelli che riceveranno lo status di monumento nazionale. Il teatro Comunale di Benevento ha vissuto decenni di oblio e da poco tempo è stato riaperto al pubblico e può diventare motore culturale della città. Benevento e la sua

provincia custodiscono tesori di arte che devono essere valorizzati”.