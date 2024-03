Il Comune aderisce all’iniziativa del WWF "Earth Hour – L’Ora della Terra" Luci spente e musica davanti alla chiesa di Santa Sofia

Il Comune di Benevento anche quest’anno ha rinnovato l’adesione all’iniziativa promossa dal WWF Italia “Earth Hour – L’Ora della Terra”, evento in programma per sabato 23 marzo e consistente nel gesto simbolico dello spegnimento delle luci per un’ora come forma di mobilitazione contro la crisi climatica

A renderlo noto è l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa, che spiega: “Dalle ore 20:30 alle ore 21:30 spegneremo l’illuminazione della chiesa di Santa Sofia e alcuni componenti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento eseguiranno dei brani con sax e chitarra nello spazio antistante la chiesa”.