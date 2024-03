Benevento LibrAria: c'è Ester Viola con "Voltare pagina" La rassegna del comune di Benevento per promuovere la lettura

Domani, sabato 23 marzo 2024, alle ore 18:00, presso la sala dell’antico teatro di Palazzo Paolo V, la rassegna “Benevento LibrAria” accoglie una sannita e beneventana doc, Ester Viola, avvocato e scrittrice di successo.

Nell’occasione, sarà presentata la sua ultima opera, “Voltare pagina” - Einaudi (2023), alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella, in dialogo con l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, e con introduzione della professoressa Maria Cristina Donnarumma, sua docente di lettere.

Diplomatasi presso il Liceo Classico “Pietro Giannone di Benevento”, Ester Viola oggi investe la sua formazione classica e l’apertura al sociale, oltre che nell’attività professionale, nei suoi libri, che propongono la cultura come cura, e nelle sue collaborazioni con «Il Foglio », con “iO Donna” di Repubblica, e con una newsletter, «Ultraviolet», di grande successo mediatico. Per Einaudi, ha pubblicato anche “L'amore è eterno finché non risponde” (2016 e 2022) e “Gli spaiati” (2018).