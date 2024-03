Lonardo in visita in Lituania: presto l'insediamento industriale a Benevento L'ex senatrice: procede spedito il progetto per la nostra città

"Sono tornata ieri l’altro dalla Lituania, sono stata anche in visita allo stabilimento, o meglio, agli stabilimenti della grande azienda Solitek. Il Presidente Vidmantas Janulevicius, è stato un ottimo padrone di casa, facendo da cicerone negli immensi spazi dove si producono lenti multifocali, pannelli solari e batterie di accumulo".

Così l'ex senatrice Sandra Lonardo riguardo all'azienda che si insedierà anche a Benevento.

"Grande professionalità, grande passione, grande lavoro. Ho notato - prosegue - molta presenza femminile, mi è stato detto che le donne sono più precise per il lavoro delicato che debbono svolgere. Ho avuto assicurazioni dal Presidente che tutto sta procedendo per la realizzazione a Benevento della costruzione della filiale Solitek, quindi avremo questa grande azienda che darà un futuro a tanti nostri concittadini e concittadine. Grazie Presidente per quanto stai mettendo in campo per la nostra città. Complimenti al Pres. della Camera di Commercio Italia in Vilnius, Ugo Meucci, per la carica ricevuta da poco, e grazie per quanto mette in campo fra le due nazioni".