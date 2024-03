Con la Croce Rossa Benevento capitale del Volontariato In visita in città il Presidente Nazionale Valastro

Il volontariato come chiave di una partecipazione attiva alla società. E' solo uno degli spunti emersi dall'evento oggi in programma a Benevento.

Il capoluogo sannita ha ospitato le Olimpiadi regionali della Salute per un evento promosso dalla Croce Rossa Italiana.

Esercitazioni, la consegna dei riconoscimenti e il confronto dei tantissimi volontari presso l'auditorium San Vittorino di Benevento che ha accolto il presidente nazionale della Croce rossa italiana Rosario Valastro.

“Benevento farà da palcoscenico alle Olimpiadi della salute: sono scenari di primo soccorso in cui le diverse squadre costituite da studenti di diversi istituti scolastici campani, che non appartangono alla Cri, dovranno intervenire applicando le norme di primo soccorso. E' un momento importante per l'approccio delle nuove generazioni al mondo del volontariato. Oggi, poi, conferiamo a tutto il personale e ai medici intervenuti nel periodo covid le benemerenze del Tempo della gentilezza” ha dichiarato il presidente provinciale della Croce Rossa di Benevento Giovanni De Michele.

Presente all'appuntamento anche il sindaco Clemente Mastella che ha ringraziato dell'impegno profuso i volontari evidenziandone l'importante ruolo.

Il Presidente nazionale Cri, Rosario Valastro, che dopo Salerno e Avellino ha concluso il suo tour campano con la tappa di Benevento, ha invece evidenziato “Siamo davvero felici del coinvolgimento dei tanti giovani presenti oggi. E' un investimento per il futuro ma anche per il presente: è un metodo di diffusione di norme di igiene sanitaria e primo soccorso che significa allearsi con la popolazione che non è volontaria per far si che questo patrimonio formativo diventi di tutti e si possono salvare più vite”.

E ancora “il tema della sanità in questo periodo va affrontato sia sotto il profilo dell'attenzione al personale medico e sanitario combattendo atti di aggressione ma è anche il sindaco di presidio di pronto soccorso che sono allo stremo. Croce Rossa è pronta a collaborare per vincere la sfida”.

Infine sull'incontro con i volontari “Vogliamo ricordare il loro impegno nel periodo del covid ma anche giornaliero e devo dire che stare con loro mi ha reso davvero orgoglioso, come deve essere tutta la Campania di averli”.

Quindi l'attribuzione a di un riconoscimento ai 120 volontari della Croce Rossa di Benevento e la Medaglia d’Oro al Merito alla “past President” Antonella Girolamo Tarantino, la Medaglia di Bronzo e la Benemerenza nella classe di Bronzo al Dott. Luigi Zollo Presidente della B.C.C. di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi.